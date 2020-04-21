21 апреля
Красноярск
погода +1 °C
74.67
 
€ 81.1
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первая бригада врачей БСМП отправится домой после карантина

Главная Общество
Красноярск
06:00 21 Апреля 2020
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Первая бригада врачей и медработников БСМП, которые лечили больных коронавирусом, отправятся домой. Месяц 85 сотрудников жили в больнице в специально оборудованном корпусе. У них не было возможности выходить из медучреждения и общаться со своими родными. Увидеть близких доктора смогут только после 14-дневного карантина, который проведут в профилактории или дома в полной изоляции (для тех, кто живет один).

«В течение двух недель за ними будет осуществляться динамическое наблюдение, после этого проведут исследования на коронавирус. Затем сотрудники могут приступить к своим обязанностям и выйти на работу в больницу», - сообщил главный врач БСМП Сергей Гребенников.

Новая бригада докторов также проведет в инфекционном госпитале месяц. В ее составе клинические ординаторы второго года обучения, несколько студентов, сотрудники кафедры инфекционных болезней КрасГМУ.

Фото: Минздрав

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Компания En+ Group запустила волонтерскую акцию помощи ветеранам войны и труженикам тыла

Компания En+ Group запустила волонтерскую акцию помощи ветеранам войны и труженикам тыла

20 Апреля 2020 г.
Пожилые люди нуждаются в дополнительной поддержке
Новости Красноярска: Традиционный субботник в Красноярске не состоится

Традиционный субботник в Красноярске не состоится

20 Апреля 2020 г.
Тем не менее город приводят в порядок

Можно ли не платить за тепло?

20 Апреля 2020 г.
Представители Сибирской генерирующей компании ответили на вопросы красноярцев
Новости Красноярска: Тысячи красноярцев нарушили самоизоляцию с начала пандемии

Тысячи красноярцев нарушили самоизоляцию с начала пандемии

20 Апреля 2020 г.
Составлено 7,5 тысяч протоколов
Новости Красноярска: Экзамены для девятых классов в Красноярске проведут летом

Экзамены для девятых классов в Красноярске проведут летом

20 Апреля 2020 г.
Названы сроки написания ГИА
Новости Красноярска: Работающим пенсионерам в крае продлили больничные

Работающим пенсионерам в крае продлили больничные

20 Апреля 2020 г.
Лист будет действовать до 30 апреля
Новости компаний
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

16 Апреля 2020 г.
Проект сложный
Новости Красноярска: 29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае

29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае

17 Апреля 2020 г.
Инфекция пока набирает обороты
Новости Красноярска: Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

17 Апреля 2020 г.
Оформить их можно на специальном портале
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19