Первая бригада врачей БСМП отправится домой после карантина

Первая бригада врачей и медработников БСМП, которые лечили больных коронавирусом, отправятся домой. Месяц 85 сотрудников жили в больнице в специально оборудованном корпусе. У них не было возможности выходить из медучреждения и общаться со своими родными. Увидеть близких доктора смогут только после 14-дневного карантина, который проведут в профилактории или дома в полной изоляции (для тех, кто живет один).

«В течение двух недель за ними будет осуществляться динамическое наблюдение, после этого проведут исследования на коронавирус. Затем сотрудники могут приступить к своим обязанностям и выйти на работу в больницу», - сообщил главный врач БСМП Сергей Гребенников.

Новая бригада докторов также проведет в инфекционном госпитале месяц. В ее составе клинические ординаторы второго года обучения, несколько студентов, сотрудники кафедры инфекционных болезней КрасГМУ.

Фото: Минздрав