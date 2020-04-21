Красноярский край оказался в числе регионов со стремительным оттоком населения

Население Красноярского края сокращается за счет естественной и миграционной убыли. Рейтинг регионов по приросту жителей составили аналитики портала РИА «Новости».

Красноярской край оказался на 30 строчке из 85 территорий. По данным исследователей, за 2017-2019 годы естественный прирост населения в регионе оказался отрицательным (-6,8%).

По информации на 1 января 2020 года в регионе живет 2 млн 866 тысяч человек. Убыль населения за последние два года составила -0,3%, миграционный прирост отрицательный (-2,1%).

Лидер рейтинга - Ингушетия, где численность населения за два года выросла на 5,5%. На втором месте Севастополь, где прирост составил 4,8%, а миграционный прирост приближается к 24%. На третьем месте Ленинградская область.