Компания En+ Group запустила волонтерскую акцию помощи ветеранам войны и труженикам тыла

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, начала волонтерскую акцию, в рамках которой все ветераны ВОВ и труженики тыла, работавшие на предприятиях компании, получают продуктовые наборы. Это позволит им не покидать свои дома в условиях режима изоляции.

Пожилые люди, находящиеся на карантине, нуждаются в дополнительной поддержке. Для проведения акции в Дивногорске и других регионах присутствия компания закупила и с помощью волонтёров администрации города доставила ветеранам наборы необходимых продуктов, среди которых крупы, мука, чай, печенье и многое другое. Наборы составлены с учетом всех необходимых норм потребления и будут доставляться ежемесячно. Координирует акцию Рабочий Совет Красноярской ГЭС.

Компания En+ Group позаботилась и о безопасности доставки. Продуктовые наборы передавались ветеранам бесконтактно. Волонтер доставил продукты до двери, о доставке сообщал по телефону и дожидался, когда ветеран заберет продукты. Все волонтеры обеспечены масками, перчатками, антисептиками и специальными инструкциями о необходимых мерах защиты от инфекции.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

«Мы считаем очень важным сегодня уделять внимание не только нашим сотрудникам, обеспечивающим производство в непростых условиях, но и тем, кто много лет отдал нашим предприятиям, а особенно пережившим тяжелое военное время. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им как можно легче перенести период изоляции. Наша забота остается с ними, несмотря ни на что. Уверен, что каждый, у кого есть пожилые родственники, сегодня разделяет нашу обеспокоенность за них и желание помочь в трудную минуту».

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group