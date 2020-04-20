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Можно ли не платить за тепло?

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Красноярск
15:47 20 Апреля 2020
коммунальное хозяйство, услуги, оплата, теплоснабжение
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Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление правительства РФ № 424, освобождающее население, управляющие компании и товарищества собственников жилья от уплаты пеней и штрафов за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и взносов на капитальный ремонт до конца 2020 года. Запрещается также отключение потребителей за долги.

Представители Сибирской генерирующей компании в прямом эфире ответили на вопросы красноярцев. Видео ниже. Кому лень смотреть полностью, мы сделали таймкод с ответами на вопросы

01:10. Разрешает ли правительственное постановление №424 не платить за коммунальные услуги?

03:30 Потребитель по уважительной причине не платит за тепло и горячую воду. На него обязательно в итоге подадут в суд?

05:55 Соглашение о рассрочки платежей: как его заключить в условиях режима самоизоляции?

06:30 О личном кабинете и мобильном приложении СГК, телефонах для справок, а также других полезных для потребителя контактах и ресурсах.

08:40 Почему нельзя отменить платежи за коммунальные услуги?

10:55 Когда закончится отопительный сезон; кто это устанавливает?

13:10 Звонят с требованиями оплатить услуги ЖКХ, угрожают судом. Кто именно звонит и что делать?

16:10 Почему сотрудники теплосбыта долго отвечают на вопросы? За какое время они обязаны предоставить нужную информацию?

17:50 Как отразятся на работе СГК неплатежи потребителей? Откажется ли тогда компания от ремонтов на теплосетях?

23:35 Как понять, кому именно я плачу за тепло? СГК или управляющей компании?

25:00 О перерасчётах: кто, как и за что их начисляет.

27:30 Об экологической программе СГК: модернизации ТЭЦ-1 и закрытии малых котельных.

31:15 Почему красноярские ТЭЦ не работают на газе?

32:20 Истёк срок проверки моего счётчика тепла. Что будет с платежами?

По материалам Сибирской генерирующей компании

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