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Традиционный субботник в Красноярске не состоится

Главная Общество
Красноярск
15:49 20 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Традиционный ежегодный субботник в этом году переносится на неопределенную дату из-за распространения коронавируса. Об этом на совещании объявил глава города Сергей Еремин.  

Тем не менее, порядок в Красноярске все же наводят - работники убирают парки, скверы, тротуары. Специалисты занимаются проверкой фонтанов перед подключением. Остановки и автобусы продолжают дезинфицировать обеззараживающими средствами. Также бригадам приходится восстанавливать оторванные сигнальные ленты на детских и спортивных площадках, а также очищать объекты от граффити. 

«Обычно во время субботника и санитарных пятниц на помощь городским службам приходили добровольцы. Сейчас к уборке их не привлекают. Однако организации, которым разрешено работать, в эти дни точно также будут приводить свои территории в порядок», - объяснили в мэрии. 

Тем не менее, красноярцев просят соблюдать чистоту и по возможности собрать скопившийся на улице мусор во время пробежки или похода в магазин. 

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