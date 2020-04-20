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Тысячи красноярцев нарушили самоизоляцию с начала пандемии

Главная Общество
Красноярск
13:58 20 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы продолжают нарушать вынужденный режим самоизоляции. Так, на прошлой неделе полицейские и чиновники поймали три тысячи нарушителей. С начала пандемии их число достигло 7,5 тысяч, отчитались в мэрии. 

Правоохранители ежедневно выходят в рейды - они ловят нарушителей которые без уважительных причин покидают свои дома. Составленные на красноярцев протоколы направляют на комиссию. 

«После обработки собранных данных в отношении физических и юридических лиц, нарушивших требование статьи 9.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях», составлено 3 476 протоколов. Всего с начала режима самоизоляции вынесено 1075 постановлений о наложении штрафных санкций, 580 - по итогам прошлой недели», - отчитались в администрации. 

Напомним, санкции за нарушение карантина стали строже - теперь красноярцы должны будут заплатить штраф до трех тысяч рублей. Для юридических лиц санкции могут достигать 400 тысяч рублей. 

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