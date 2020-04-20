Тысячи красноярцев нарушили самоизоляцию с начала пандемии

Красноярцы продолжают нарушать вынужденный режим самоизоляции. Так, на прошлой неделе полицейские и чиновники поймали три тысячи нарушителей. С начала пандемии их число достигло 7,5 тысяч, отчитались в мэрии.

Правоохранители ежедневно выходят в рейды - они ловят нарушителей которые без уважительных причин покидают свои дома. Составленные на красноярцев протоколы направляют на комиссию.

«После обработки собранных данных в отношении физических и юридических лиц, нарушивших требование статьи 9.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях», составлено 3 476 протоколов. Всего с начала режима самоизоляции вынесено 1075 постановлений о наложении штрафных санкций, 580 - по итогам прошлой недели», - отчитались в администрации.

Напомним, санкции за нарушение карантина стали строже - теперь красноярцы должны будут заплатить штраф до трех тысяч рублей. Для юридических лиц санкции могут достигать 400 тысяч рублей.