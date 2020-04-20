20 апреля
Красноярск
погода +14 °C
73.94
 
€ 80.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экзамены для девятых классов в Красноярске проведут летом

Главная Общество
Красноярск
13:10 20 Апреля 2020
общество, красноярск, школа, экзамен
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министерство просвещения РФ опубликовало новые сроки сдачи ГИА для выпускников девятых классов. Дети напишут работы по итоговой аттестации с 8 июня по 31 июля. 

«Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет», - объяснили в ведомстве. 

Таким образом, сдавать экзамены девятиклассники будут только по русскому языку и математике. Пересдача пройдет осенью. 4 сентября дети с плохими оценками напишут ГИА по русскому языку, 7 сентября - по математике. 

Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.

Также решено перенести на осень проведение всероссийских проверочных работ для учеников 4-8 классов. В начале нового учебного года их напишут школьники, перешедшие в 5-9 классы. В краевом министерстве образования пообещали, что результаты никак не повлияют на перевод учеников в следующий класс. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Тысячи красноярцев нарушили самоизоляцию с начала пандемии

Тысячи красноярцев нарушили самоизоляцию с начала пандемии

20 Апреля 2020 г.
Составлено 7,5 тысяч протоколов
Новости Красноярска: Работающим пенсионерам в крае продлили больничные

Работающим пенсионерам в крае продлили больничные

20 Апреля 2020 г.
Лист будет действовать до 30 апреля
Новости Красноярска: На подъеме к Северному шоссе ограничат движение транспорта

На подъеме к Северному шоссе ограничат движение транспорта

20 Апреля 2020 г.
Это связано с ремонтом
Новости Красноярска: Полицейские ответили на популярные вопросы красноярцев о самоизоляции

Полицейские ответили на популярные вопросы красноярцев о самоизоляции

20 Апреля 2020 г.
Многие из них касаются работы
Новости Красноярска: В Красноярске повысили штрафы за нарушение самоизоляции

В Красноярске повысили штрафы за нарушение самоизоляции

20 Апреля 2020 г.
Горожанам придется заплатить до 3 тысяч рублей
Новости Красноярска: Волонтеры КрАЗа рассказали губернатору Красноярского края о своей помощи пожилым людям в период пандемии

Волонтеры КрАЗа рассказали губернатору Красноярского края о своей помощи пожилым людям в период пандемии

20 Апреля 2020 г.
Кразовцы поделились опытом оказания поддержки
Новости компаний
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярск будут строже патрулировать во время самоизоляции

Красноярск будут строже патрулировать во время самоизоляции

16 Апреля 2020 г.
На помощь полицейским вышли дружинники и волонтеры
Новости Красноярска: В 24 муниципалитетах Красноярского края выявлен коронавирус

В 24 муниципалитетах Красноярского края выявлен коронавирус

15 Апреля 2020 г.
За последние сутки - 11 больных
Новости Красноярска: Красноярских психологов тревожит поведение родителей во время детских онлайн-уроков

Красноярских психологов тревожит поведение родителей во время детских онлайн-уроков

16 Апреля 2020 г.
Специалисты предлагают свою помощь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19