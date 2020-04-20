Экзамены для девятых классов в Красноярске проведут летом

Министерство просвещения РФ опубликовало новые сроки сдачи ГИА для выпускников девятых классов. Дети напишут работы по итоговой аттестации с 8 июня по 31 июля.

«Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет», - объяснили в ведомстве.

Таким образом, сдавать экзамены девятиклассники будут только по русскому языку и математике. Пересдача пройдет осенью. 4 сентября дети с плохими оценками напишут ГИА по русскому языку, 7 сентября - по математике.

Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.

Также решено перенести на осень проведение всероссийских проверочных работ для учеников 4-8 классов. В начале нового учебного года их напишут школьники, перешедшие в 5-9 классы. В краевом министерстве образования пообещали, что результаты никак не повлияют на перевод учеников в следующий класс.