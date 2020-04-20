Работающим пенсионерам в крае продлили больничные

Работающим жителям края старше 65 лет оформят еще один больничный - лист будет действовать с 20 по 30 апреля, до окончания режима самоизоляции. Об этом сообщили представители Фонда соцстрахования.

Больничные будут оформляться дистанционно - все данные в региональный Фонд должны отправить работодатели.

«Людям не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы. Такая возможность для получения больничных для работающих граждан 65 лет и старше за исключением случаев, когда эти работники не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализуется в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией», - объяснили в организации.

Таким образом, право продлить больничный до 30 апреля имеют только жители края старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции. Выплаты рассчитываются стандартно - при стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере.

«Для расчета берется заработок за два года, но при это ограничивается среднемесячным заработком в 69,9 тысячи рублей», - подытожили в Фонде.

Единовременные выплаты за весь период начнут поступать гражданам в течение семи дней со дня подачи заявления о нетрудоспособности.