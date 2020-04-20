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Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями

Главная Общество
Красноярск
14:27 20 Апреля 2020
конкурс, техникa, сельское хозяйство, аграрии
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Ростсельмаш объявляет о старте программы «Ставим рекорды вместе», по результатам которой 30 самых результативных хозяйств получат в качестве вознаграждения автомобили LADA 4x4 Urban 3D 2020 г. 

В соревнованиях может принять участие любой российский сельхозпроизводитель, имеющий возможность и желание продемонстрировать результаты работы в одной из следующих номинаций (или во всех): «Тракторы RSM 2000»; «Кормоуборочные комбайны RSM F»; «Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS». 

Программа действует с 14.04.2020 г. по 30.11.2020 г включительно. Результаты соревнований будут объявлены после 15.12.2020 г. Все подробности — www.ppr.rostselmash.com на сайте Ростсельмаш.

Фото: АО «Назаровоагроснаб»
По материалам АО «Назаровоагроснаб»

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