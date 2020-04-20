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На подъеме к Северному шоссе ограничат движение транспорта

Главная Общество
Красноярск
11:48 20 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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20 апреля с 16:00 вводится ограничение движения на обходе Красноярска в Емельяновском районе. Здесь ведется реконструкция участка, предупредили в КрУДоре. 

Так, на подъеме к Северному шоссе от Солонцов будет перекрыта левая сторона дороги - на участке протяженностью 600 метров транспорт пустят по правой стороне проезжей части.

«Такая схема движения даст строителям возможность продолжить ремонт дороги. С октября 2019 года на автодороге ведется реконструкция участка с 5,5 по 8,5 км. Здесь планируется расширить проезжую часть до четырех полос, обновить освещение, барьерное ограждение и ливневую канализацию», - пояснили дорожники. 

Отметим, что до конца текущего года планируется построить второй мост через реку Кача - сейчас там ведется монтаж металлоконструкций. Действующую переправу заменят в 2021 году.  

Дорожники предупреждают водителей о том, что во время ремонта движение на Северном шоссе будет постоянно меняться. 

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