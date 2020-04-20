Полицейские ответили на популярные вопросы красноярцев о самоизоляции

В ГУ МВД по краю ответили на самые актуальные вопросы красноярцев о режиме самоизоляции - большинство из них касается работы и электронных пропусков.

Так, бизнесмен из Железногорска спросил о цифровом пропуске.

«Пока достаточно справки от работодателя в бумажном виде. Но уже с 21 апреля для работодателей Красноярска они будут недействительны, к этому времени в полную силу запустят систему электронных пропусков. Предприятия их уже получают. Пока нововведения касаются только Красноярска, но постепенно на такую виртуальную аккредитацию перейдут работающие жители и других районов края», - сообщили в полиции.

Правоохранители рассказали, как будет контролироваться электронная аккредитация. У каждого работающего красноярца появится код - если он совпадет по базе данных, то у сотрудника не возникнет проблем.

«Если код не подтверждается, появляются основания для привлечения гражданина к административной ответственности за нарушение условий самоизоляции», - пояснили в ведомстве.

Иностранным гражданам, находящимся на территории России, объяснили, что им на 90 суток готовы продлить визы. Для этого нужно обратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции.

Не все красноярцы готовы к получению электронных пропусков например, из-за отсутствия компьютера дома.

«Помимо электронной аккредитации предприятий и их сотрудников, в Красноярском крае разработана система цифровых пропусков на период самоизоляции для жителей. Эта система введена для удобства граждан: те, кто привык использовать различные электронные сервисы, могут воспользоваться и этой системой. Для всех граждан для выхода из дома, например, за продуктами, будет действовать смешанная система — для проверки можно будет предъявить как рукописную, так и электронную объяснительную», - подытожили в ведомстве.

Напомним, режим обязательной самоизоляции продлится до 30 апреля.