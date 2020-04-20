Волонтеры КрАЗа рассказали губернатору Красноярского края о своей помощи пожилым людям в период пандемии

Молодые активисты красноярской промплощадки РУСАЛа приняли участие в онлайн-совещании губернатора Красноярского края Александра Усса. Кразовцы поделились опытом оказания поддержки ветеранам завода, которую они осуществляют в период распространения коронавирусной инфекции в рамках корпоративной волонтерской акции «Время помогать».

С конца марта на предприятиях РУСАЛа сформированы волонтерские группы, которые организовали доставку продуктовых наборов одиноким ветеранам и пенсионерам компании старше 70 лет. Наборы составлены с учетом всех необходимых норм потребления. В Красноярске активное участие в волонтерском движении принимают 50 сотрудников КрАЗа, которые в апреле развезли продукты 580 ветеранам.

«Для нас помочь пенсионерам завода – дело чести. На сегодняшний день доставка первой партии продуктовых наборов уже закончена. Впереди – доставка в мае и июне, – рассказала губернатору края Анастасия Важенина, координатор программы «Время помогать» на КрАЗе. – Все наши волонтеры прошли инструктаж по мерам безопасности, снабжены защитными масками, перчатками и антисептиком и дважды в день проверяют температуру. Чтобы не подвергать риску здоровье людей старшего поколения, продукты доставляют бесконтактно. Параллельно с доставкой для пожилых сотрудников предприятий также работает горячая линия: на неё ветераны могут обратиться, если им требуется дополнительная помощь с доставкой продуктов или лекарств. Линия доступна для пенсионеров ежедневно, без выходных».

Движение «Время помогать» объединило более 450 волонтёров РУСАЛа. В общей сложности помощь получат более 11 тысяч пожилых людей. Акция охватывает 13 городов присутствия компании: Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Михайловск, Кандалакша, Бокситогорск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.

В свою очередь глава региона Александр Усс поблагодарил компанию РУСАЛ за серьезную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Помощь компании РУСАЛ убедительна», – подчеркнул губернатор. Он отметил также, что в Красноярском крае используется успешный опыт борьбы с распространением инфекции, который компания РУСАЛ применяла 2 года назад для ликвидации Эболы в Гвинее, где был построен госпиталь.

РУСАЛ стал инвестором строительства в Красноярском края двух госпиталей для пациентов с внебольничной пневмонией. В нашем крае есть острая необходимость в таких учреждениях. Каждый госпиталь рассчитан на 30 мест. Планируется, что они будут сданы в эксплуатацию осенью этого года.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»