В Красноярске повысили штрафы за нарушение самоизоляции

В Красноярске начали действовать повышенные штрафы за нарушение режима самоизоляции. За выход на улицу без веской причины обычных горожан могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей.

Те, кто попадется повторно, заплатят до 5 тысяч рублей. За нарушение режима должностным лицам грозит наказание до 30 тысяч рублей (повторное нарушение до 50 тысяч рублей), а юридическим лицам - до 200 тысяч рублей (повторное нарушение до 400 тысяч рублей).

Напомним, красноярцам во время режима самоизоляции разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать собак, а также около дома гулять с маленьким детьми или заниматься спортом без использования уличных спортивных снарядов. Для поездок на работу необходим специальный пропуск, с 21 апреля он будет электронным. Продолжать деятельность могут только те организации, которым это официально разрешено краевым правительством.