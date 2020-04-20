Синоптики обещают 25-градусную жару в Красноярске

Синоптики прогнозируют резкое потепление в Красноярске. В понедельник, 20 апреля, в городе ожидается +14…+16°С, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с, временами порывы до 12 м/с.

В ночь на вторник, 21 апреля, температура опустится до 0°С, в светлое время суток воздух прогреется до +18°С.

В среду, 22 апреля, ночью +3°С, днем до +22°С. Самым жарким днем недели станет четверг. Ночью +6°С, днем термометры покажу +24°С.

В пятницу, 24 апреля, ночью будет +12°С, днем +24 °С. Такая погода сохранится и в выходные.

По прогнозу Гидрометцентра, всю неделю в Красноярске будет переменная облачность, без осадков.

