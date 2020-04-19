19 апреля
Красноярск
погода +3 °C
73.94
 
€ 80.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Верующие красноярцы встретили Пасху

Главная Общество
Красноярск
11:33 19 Апреля 2020
храм, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ночь с 18 на 19 апреля верующие красноярцы встретили самый главный из христианских праздников. Основную службу проводил в храме Рождества Христова митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Онлайн-трансляцию вели краевые телеканалы. 

Из-за распространения коронавируса верующим рекомендовали отказаться от посещения церквей - строгие ограничения в храмах все же решили не вводить. Пришедших на Пасхальную службы размещали на открытом воздухе с соблюдением дистанции. Желающих поставить свечи пускали в церкви по одному. 

В храме Рождества Христова присутствовали десятки человек. 

«В основном это священнослужители, певчие, сотрудники епархии и члены семей священников. Вход в храм контролировали сотрудники полиции», - пояснили в красноярской епархии. 

Верующие красноярцы встретили Пасху

В крестном ходе приняли участие около 200 человек. Большинство верующих, вопреки традиции, встретили Пасху дома у экрана телевизоров.

Фото: kerpc.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло до 276

Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло до 276

18 Апреля 2020 г.
За последние сутки зарегистрировано 45 случаев
Новости Красноярска: С 20 апреля отменен автобусный рейс из Томска в Красноярск

С 20 апреля отменен автобусный рейс из Томска в Красноярск

18 Апреля 2020 г.
Решение об этом принял томский областной оперативный штаб
Новости Красноярска: На севере Красноярского края ожидается начало ледохода

На севере Красноярского края ожидается начало ледохода

18 Апреля 2020 г.
Дополнительно подготовлено 11 пунктов временного размещения
Новости Красноярска: Красноярские предприятия будут лишать права на работу за нарушение санитарных норм

Красноярские предприятия будут лишать права на работу за нарушение санитарных норм

17 Апреля 2020 г.
Сотрудники тоже не смогут посещать работу
Новости Красноярска: 29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае

29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае

17 Апреля 2020 г.
Инфекция пока набирает обороты
Новости Красноярска: Для жителей края запустили мобильное приложение «112»

Для жителей края запустили мобильное приложение «112»

17 Апреля 2020 г.
В системе будет публиковаться вся информация о происшествиях
Новости компаний
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

14 Апреля 2020 г.
Но власти решили отказаться от автобусов
Новости Красноярска: «Коронавирус может поджидать красноярцев в любом месте»

«Коронавирус может поджидать красноярцев в любом месте»

16 Апреля 2020 г.
Многие и не догадываются, что являются переносчиками инфекции
Новости Красноярска: В 24 муниципалитетах Красноярского края выявлен коронавирус

В 24 муниципалитетах Красноярского края выявлен коронавирус

15 Апреля 2020 г.
За последние сутки - 11 больных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19