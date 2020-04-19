Верующие красноярцы встретили Пасху

В ночь с 18 на 19 апреля верующие красноярцы встретили самый главный из христианских праздников. Основную службу проводил в храме Рождества Христова митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Онлайн-трансляцию вели краевые телеканалы.

Из-за распространения коронавируса верующим рекомендовали отказаться от посещения церквей - строгие ограничения в храмах все же решили не вводить. Пришедших на Пасхальную службы размещали на открытом воздухе с соблюдением дистанции. Желающих поставить свечи пускали в церкви по одному.

В храме Рождества Христова присутствовали десятки человек.

«В основном это священнослужители, певчие, сотрудники епархии и члены семей священников. Вход в храм контролировали сотрудники полиции», - пояснили в красноярской епархии.

В крестном ходе приняли участие около 200 человек. Большинство верующих, вопреки традиции, встретили Пасху дома у экрана телевизоров.

Фото: kerpc.ru