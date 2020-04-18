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С 20 апреля отменен автобусный рейс из Томска в Красноярск

Главная Общество
Красноярск
13:50 18 Апреля 2020
автобус, рейсы, отмена
Автор: Sibnovosti.ru
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Прекращается автобусное сообщение между Красноярском и Томском. Решение об этом принял томский областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейсы в Красноярск остановлены с 20 апреля. Временно отменено также автобусное сообщение между Томском и другими сибирскими регионами. В частности, рейс в Кызыл через Назарово и Минусинск.

По данным сайта томского автовокзала, сегодня уже отменен рейс Томск – Красноярск. Автобус по маршруту №645 должен был отправиться в 20:05 и прибыть в столицу края в воскресенье в 6:45. Но в качестве еще действующего указан маршрут №645о в Красноярск от томского железнодорожного вокзала в 20:15.

Фото: сайт АО «Томскавтотранс»

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