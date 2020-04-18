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На севере Красноярского края ожидается начало ледохода

Главная Общество
Красноярск
13:20 18 Апреля 2020
лед, мчс, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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В северных районах Красноярского края дополнительно подготовлено 11 пунктов временного размещения. Они будут задействованы в случае неблагоприятного развития паводковой обстановки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Готовность регионов Восточной Сибири к прохождению паводка 2020 года обсудили на совещании, которое провел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Оно состоялось вчера.

«Держим на контроле обстановку в северных районах края. Впереди у нас наиболее сложный участок вскрытия в районе населенных пунктов Ярцево, Зотино и Ворогово. Осталось до него порядка 40 км. Ожидаем начало ледохода там уже в эти выходные», - рассказал на совещании заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.  

Пока паводок проходит в штатном режиме. В восточных и западных районах продолжается вскрытие рек Чулым и Кан. По данным главного управления МЧС по Красноярского края, основные проблемные участки здесь уже пройдены и осложнений не прогнозируется.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о начале ледохода на Енисее.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярского края

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