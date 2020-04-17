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Красноярские предприятия будут лишать права на работу за нарушение санитарных норм

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Красноярск
16:43 17 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин на заседании оперштаба рассказал о контроле предприятий во время пандемии коронавируса. 

В целом, он остался доволен тем, как магазины и организации следят за соблюдением санитарных норм - небольшие замечания оперативно устраняются. Но есть и те, кто игнорирует требования, к таким юридическим лицам будут применяться жесткие меры. 

«Ряд предприятий эти требования или не могут выполнять, или не хотят. На устранение выявленных замечаний им будет дано не более двух суток. В противном случае, их временно закроют», - сказал спикер. 

Еще один элемент контроля за предприятиями - электронная аккредитация. Более 13 тысяч компаний в Красноярске прошли эту процедуру и имеют допуск к базе данных своих сотрудников. 

«Это более 135 тысяч человек. Люди, которые получают право на перемещения по городу до работы и обратно. Те организации, которые не будут соблюдать санитарные нормы, придется исключить из аккредитации. Пострадают и работники. Мониторинг осуществляется постоянно», - отметил Лапшин. 

Проверяют аккредитации полицейские, сотрудники Росгвардии и представители властей. Каждый работающий сотрудник должен получить от работодателя индивидуальный номер - это и будет его электронный пропуск. 

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