Красноярские предприятия будут лишать права на работу за нарушение санитарных норм

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин на заседании оперштаба рассказал о контроле предприятий во время пандемии коронавируса.

В целом, он остался доволен тем, как магазины и организации следят за соблюдением санитарных норм - небольшие замечания оперативно устраняются. Но есть и те, кто игнорирует требования, к таким юридическим лицам будут применяться жесткие меры.

«Ряд предприятий эти требования или не могут выполнять, или не хотят. На устранение выявленных замечаний им будет дано не более двух суток. В противном случае, их временно закроют», - сказал спикер.

Еще один элемент контроля за предприятиями - электронная аккредитация. Более 13 тысяч компаний в Красноярске прошли эту процедуру и имеют допуск к базе данных своих сотрудников.

«Это более 135 тысяч человек. Люди, которые получают право на перемещения по городу до работы и обратно. Те организации, которые не будут соблюдать санитарные нормы, придется исключить из аккредитации. Пострадают и работники. Мониторинг осуществляется постоянно», - отметил Лапшин.

Проверяют аккредитации полицейские, сотрудники Росгвардии и представители властей. Каждый работающий сотрудник должен получить от работодателя индивидуальный номер - это и будет его электронный пропуск.