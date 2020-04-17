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29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
15:40 17 Апреля 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае за сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция набирает обороты - темп прироста по отношению к предыдущему дню составил 14,4%. Зараженные появились в 31 территории края. 

Накануне глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев заявил, что край не выделяется среди других регионов по динамике заражения. Прирост заболевших принято считать не по дням, а по более продолжительным периодам - например, по итогам недели. 

Далеко не все случаи заражения были привозными - только 10%. Большинство же красноярцев подхватили коронавирус при контакте с больными - некоторые из них даже не знали, что являются переносчиками COVID-19. 

Больше всего зараженных на сегодняшний день в Красноярске - 159 человек. На втором месте Большемуртинский район - 12 фактов. В остальных муниципалитетах - максимум по пять носителей. 

Фото: Минздрав

 

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