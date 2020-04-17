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Для жителей края запустили мобильное приложение «112»

Главная Общество
Красноярск
14:58 17 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Для жителей Красноярского края запустили мобильное приложение системы «112» - с его помощью люди будут получать уведомления о ЧП, сложных погодных условиях, отключениях, а также данные по коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития. 

Приложение доступно для пользователей Play Маркет или App Store. Красноярцы могут сами выбирать, какие уведомления будут им приходить. Это будет зависеть от интересов жителей. 

«Для этого необходимо выбрать группу районов края и не менее одной категории событий для получения новостей, например, об авариях на коммунальных сетях, о перекрытии дорог и изменениях схем движения транспорта, угрозах криминального характера, о плановых отключениях электроснабжения, горячей, холодной воды», - отметили в министерстве. 

Приложение будет работать даже в тех районах, где до сих пор неустойчивая сотовая связь. Пользователь может настроить push-уведомления, которые будут приходить на телефон автоматически. 

Отметим, что приложение было создано в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской федерации». К системе «112» сегодня подключены все муниципалитеты региона. 

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