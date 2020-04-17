Всех красноярцев с COVID-19 обследуют на томографе

В Красноярском крае определили новый порядок лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на инфекцию. В Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России открыт первый центр амбулаторной КТ–диагностики.

С 20 апреля все пациенты должны будут пройти исследование на томографе - только на основе результатов врачи примут решение о лечении больного. Его могут отправить домой или же госпитализировать. ВСе будет зависеть от степени поражения легких.

«Мы знаем, что 80% случаев – это либо малосимптомное, либо легкое течение заболевания, 20% пациентов нуждаются в стационарном лечении. Мощность коечного фонда – во всем мире понятие ограниченное. Какая-то часть пациентов может лечиться дома. Для того, чтобы понять – кто может принимать терапию на дому, необходимо провести диагностику. Подобные центры создаются для того, чтобы разгрузить приемные покои стационаров и в то же время четко контролировать состояние пациентов, которые находятся на дому», - сказала заместитель министра здравоохранения региона Марина Бичурина.

Исследования будет проводить целых штат медработников: терапевты, пульмонолог, медицинские сестры, врач-рентгенолог и рентгенлаборант, специалисты клинико-диагностической лаборатории.

Пациентов из районов края также доставят в Красноярск, если при лечении на дому у него ухудшится состояние. Транспортировку обеспечит сантранспорт.

Пропускная способность КТ-аппарата - 40 пациентов в сутки.

Фото: Минздрав Красноярского края