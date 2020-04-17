17 апреля
Красноярск
погода +4 °C
74.71
 
€ 81.28
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Генпрокуратура назвала главные коронавирусные фейки в Красноярске и Сибири

Главная Общество
Красноярск
12:28 17 Апреля 2020
общество, красноярск, новости
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Генпрокуратура России опубликовала главные фейки в социальных сетях из-за сложившейся ситуации по коронавирусу. Слухи разносятся по Красноярскому краю, Новосибирской и Самарской областям. 

Так, во «ВКонтакте» опубликована видеозапись, на которой девушка рассказывает о том, что «коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса». Бюджетники якобы получат зарплаты вдвое меньше, а вакцина, над которой работают ученые и вирусологи, может привести к гибели людей. Данная информация является фейковой. 

На некоторых интернет-сайтах Сибири говорится, что банки скоро перестанут выдавать наличные. Именно поэтому людям стоит вложить средства в товары первой необходимости до того, как те утратят ценность. Эти публикации тоже являются ложными. 

Одна фейковая новость касается непосредственно Красноярска. В интернете опубликована статья, в которой говорится, что полицейским выдают ранее использованные маски. Таким образом, правоохранители могут быть потенциальными разносчиками инфекции. 

«По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, указанные сведения не соответствуют действительности. Однако публикация активно обсуждалась в Сети, спровоцировала размещение многочисленных негативных комментариев. Распространение указанной недостоверной информации может способствовать возникновению угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», - пояснили в Генпрокуратуре. 

Суд по решению Роскомнадзора может заблокировать интернет-ресурсы, на которых публиковалась фейковая информация.  

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В частном секторе Красноярска продолжили установку мульд для сбора мусора

В частном секторе Красноярска продолжили установку мульд для сбора мусора

17 Апреля 2020 г.
Всего их уже 102
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт пытается сохранить внутренние рейсы

Красноярский аэропорт пытается сохранить внутренние рейсы

17 Апреля 2020 г.
Стоимость услуг для авиакомпаний может быть снижена на 70%
Новости Красноярска: Депутат Заксобрания Елена Пензина помогла мясом нуждающимся

Депутат Заксобрания Елена Пензина помогла мясом нуждающимся

17 Апреля 2020 г.
Помощь получили 50 многодетных семей
Новости Красноярска: Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

17 Апреля 2020 г.
Оформить их можно на специальном портале
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют пасмурные выходные в Красноярске

Синоптики прогнозируют пасмурные выходные в Красноярске

17 Апреля 2020 г.
Температура не поднимется выше +13 градусов
Новости Красноярска: В СФУ создадут региональный Научно-образовательный математический центр

В СФУ создадут региональный Научно-образовательный математический центр

17 Апреля 2020 г.
Главная цель — развитие математического образования и науки
Новости компаний
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В 24 муниципалитетах Красноярского края выявлен коронавирус

В 24 муниципалитетах Красноярского края выявлен коронавирус

15 Апреля 2020 г.
За последние сутки - 11 больных
Новости Красноярска: Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

13 Апреля 2020 г.
В него вошли более 20 видов деятельности
Новости Красноярска: Красноярск будут строже патрулировать во время самоизоляции

Красноярск будут строже патрулировать во время самоизоляции

16 Апреля 2020 г.
На помощь полицейским вышли дружинники и волонтеры
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19