Генпрокуратура назвала главные коронавирусные фейки в Красноярске и Сибири

Генпрокуратура России опубликовала главные фейки в социальных сетях из-за сложившейся ситуации по коронавирусу. Слухи разносятся по Красноярскому краю, Новосибирской и Самарской областям.

Так, во «ВКонтакте» опубликована видеозапись, на которой девушка рассказывает о том, что «коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса». Бюджетники якобы получат зарплаты вдвое меньше, а вакцина, над которой работают ученые и вирусологи, может привести к гибели людей. Данная информация является фейковой.

На некоторых интернет-сайтах Сибири говорится, что банки скоро перестанут выдавать наличные. Именно поэтому людям стоит вложить средства в товары первой необходимости до того, как те утратят ценность. Эти публикации тоже являются ложными.

Одна фейковая новость касается непосредственно Красноярска. В интернете опубликована статья, в которой говорится, что полицейским выдают ранее использованные маски. Таким образом, правоохранители могут быть потенциальными разносчиками инфекции.

«По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, указанные сведения не соответствуют действительности. Однако публикация активно обсуждалась в Сети, спровоцировала размещение многочисленных негативных комментариев. Распространение указанной недостоверной информации может способствовать возникновению угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», - пояснили в Генпрокуратуре.

Суд по решению Роскомнадзора может заблокировать интернет-ресурсы, на которых публиковалась фейковая информация.