В частном секторе Красноярска продолжили установку мульд для сбора мусора

Несмотря на непростые условия работы в текущей ситуации, левобережный региональный оператор продолжает не только своевременно вывозить мусор с подведомственной территории, но и устанавливает за свой счет контейнеры там, где они особенно необходимы.

Так, недавно мульды установили в деревнях Крутая, Творогово, поселках Логовой, Бадалык, Нанжуль-Солнечный и Емельяново Емельяновского района. Всего - 102 мульды за счет регоператора.

Ранее в ряде населенных пунктах как временная мера был организован мешковый вывоз мусора, теперь же региональный оператор наладил современную систему вывоза ТКО. Жителям частных домов больше не придется следить за графиком приезда мусоровоза и караулить его у ворот. Мешки с отходами можно в любое удобное время вынести на площадку и положить в зеленый контейнер-мульду.

«С начала марта наша компания за свой счет оборудовала более трех десятков точек сбора ТКО в своей технологической зоне мульдами – большими контейнерами объемом восемь кубометров. Места, где они установлены, администрации районов и сельсоветов предварительно согласовали с местными жителями», – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

С 18 по 23 марта мульды установили в деревнях Крутая, Творогово, поселках Логовой, Бадалык, Нанжуль-Солнечный и Емельяново. А чуть раньше, 16 марта, восемь таких контейнеров появились в частном секторе Железнодорожного района Красноярска.

«После того, как на согласованных с местными жителями местах установили мульды, активисты обратились в администрацию района и попросили поставить еще четыре мульды дополнительно. Две из них уже размещены, еще две – на перекрестках улицы Куйбышева с улицей Ленина и переулком Пороховой – привезем в ближайшее время», – уточнил Игорь Ким.

Он также добавил, что специалисты компании проводят мониторинг наполняемости контейнеров для корректировки графика вывоза отходов, что особенно актуально сейчас, когда из-за режима самоизоляции объем выбрасываемого жителями мусора вырос на 80%.

В соответствии с результатами мониторинга будут приниматься решения об организации дополнительных выездов мусоровозов. Сообщить о наполнении контейнеров могут и сами жители, позвонив в колл-центр компании по телефону 8 800 355 56 37 или с помощью кнопки на сайте «Вывезти мусор».