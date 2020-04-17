Красноярский аэропорт пытается сохранить внутренние рейсы

Международный аэропорт Красноярска пытается сохранить внутренние рейсы, которых становится все меньше из-за снижения пассажиропотока. Воздушная гавань приняла решение максимально снизить стоимость услуг для авиаперевозчиков - им предоставляют скидки от 35 до 70% на буксировку, стоянку, использование телетрапа и так далее.

«В сложившейся ситуации одной из главных задач является сохранение максимально возможного количества рейсов, следующих через аэропорт. Для того, чтобы каждый, кто вынужден совершать рабочие или личные поездки, мог отправиться в пункт назначения», - объявили в аэропорту.

На скидку могут рассчитывать абсолютно все авиакомпании. Программа предусмотрена и для технических посадок пассажирских бортов, выполняющих грузовые перевозки.

Фото: аэропорт Красноярск