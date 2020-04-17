Депутат Заксобрания Елена Пензина помогла мясом нуждающимся

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина решила помочь многодетным семьям едой. Она приобрела целую тушу коровы, которую распилила на специальном производстве на несколько десятков частей. Депутат лично упаковывала мясо, а затем отвезла в соцзащиту.

«Спасибо ребятам с базы на Северном Шоссе, за полчаса распилили корову, сейчас повезу в соцзащиту Советского района для малоимущих», - написала Елена Пензина на своей странице в «Фэйсбуке».

В соцсети депутат сообщила, что помощь получат 50 многодетных семей.