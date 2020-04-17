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Депутат Заксобрания Елена Пензина помогла мясом нуждающимся

Главная Общество
Красноярск
11:09 17 Апреля 2020
помощь, соцзащита, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина решила помочь многодетным семьям едой. Она приобрела целую тушу коровы, которую распилила на специальном производстве на несколько десятков частей. Депутат лично упаковывала мясо, а затем отвезла в соцзащиту.

«Спасибо ребятам с базы на Северном Шоссе, за полчаса распилили корову, сейчас повезу в соцзащиту Советского района для малоимущих», - написала Елена Пензина на своей странице в «Фэйсбуке».

В соцсети депутат сообщила, что помощь получат 50 многодетных семей.

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