СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн

С 17 апреля 2020 года Институт гастрономии Сибирского федерального университета проводит серию онлайн-лекций и мастер-классов для всех желающих. Лекции проходят в рамках профориентационного конкурса проектов в сфере гастрономии и гостеприимства для абитуриентов и студентов «RestoJunior 2020».
Расписание эфиров
-
17 апреля, время 15:55, лекция «Мечта — стратегия — цель. Принципы управления содержанием проекта. Проекты как основной инструмент достижения бизнес-стратегии».
Спикер — Анна Востокова, старший преподаватель кафедры управления проектами факультета бизнеса и менеджмента Высшей школы экономики:
- чтобы присоединиться к видеовстрече, нажмите на эту ссылку: https://meet.google.com/aif-dewu-muz
- чтобы присоединиться к встрече по телефону, наберите номер +1 401-684-2597 и введите этот PIN-код: 318 846 734
-
20 апреля, время 15:55, онлайн-лекция «Кайдзен в сервисной деятельности. Методы „бережливого производства“ для ресторанов (ценности и потери). Визуализация и стандарты обслуживания».
Спикер — Вячеслав Жеребцов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Иркутского государственного университета путей сообщения, автор книги «Сервис кайдзен. Сердечное гостеприимство».
-
24 апреля, время 15:55, онлайн-лекция «Метод „5S“ для кухни».
Спикер — Вячеслав Жеребцов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Иркутского государственного университета путей сообщения.
-
27 апреля, время 15:55, мастер-класс «3D-печать в пищевой промышленности».
Спикер — Антон Елемосо, представитель компании 3D Bioprinting Solution (дочерний проект холдинга INVITRO, резидент «Сколково» и ведущая российская компания в области биопринтинга в мире).
Время лекций указано красноярское (+4 МСК). Ссылки для присоединения к эфирам будут добавляться за 2–3 дня до даты проведения.
Координатор проекта: заместитель директора по научной работе Института гастрономии Наталья Александровна Бахова, +7 902 928-50 88.
Добавим, мероприятие поддержано КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках конкурса по организации проведения мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи в 2020 году.