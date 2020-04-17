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СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн

Главная Общество
Красноярск
08:27 17 Апреля 2020
кулинария, обучение, университет, вуз, курс
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С 17 апреля 2020 года Институт гастрономии Сибирского федерального университета проводит серию онлайн-лекций и мастер-классов для всех желающих. Лекции проходят в рамках профориентационного конкурса проектов в сфере гастрономии и гостеприимства для абитуриентов и студентов «RestoJunior 2020».

Расписание эфиров

  • 17 апреля, время 15:55, лекция «Мечта — стратегия — цель. Принципы управления содержанием проекта. Проекты как основной инструмент достижения бизнес-стратегии».

    Спикер — Анна Востокова, старший преподаватель кафедры управления проектами факультета бизнеса и менеджмента Высшей школы экономики:

    • чтобы присоединиться к видеовстрече, нажмите на эту ссылку: https://meet.google.com/aif-dewu-muz
    • чтобы присоединиться к встрече по телефону, наберите номер +1 401-684-2597 и введите этот PIN-код: 318 846 734

  • 20 апреля, время 15:55, онлайн-лекция «Кайдзен в сервисной деятельности. Методы „бережливого производства“ для ресторанов (ценности и потери). Визуализация и стандарты обслуживания».

    Спикер — Вячеслав Жеребцов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Иркутского государственного университета путей сообщения, автор книги «Сервис кайдзен. Сердечное гостеприимство».

  • 24 апреля, время 15:55, онлайн-лекция «Метод „5S“ для кухни».

    Спикер — Вячеслав Жеребцов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Иркутского государственного университета путей сообщения.

  • 27 апреля, время 15:55, мастер-класс «3D-печать в пищевой промышленности».

    Спикер — Антон Елемосо, представитель компании 3D Bioprinting Solution (дочерний проект холдинга INVITRO, резидент «Сколково» и ведущая российская компания в области биопринтинга в мире).

Время лекций указано красноярское (+4 МСК). Ссылки для присоединения к эфирам будут добавляться за 2–3 дня до даты проведения.

Координатор проекта: заместитель директора по научной работе Института гастрономии Наталья Александровна Бахова, +7 902 928-50 88.

Добавим, мероприятие поддержано КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках конкурса по организации проведения мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи в 2020 году.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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