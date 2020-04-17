17 апреля
Красноярск
погода +5 °C
74.71
 
€ 81.28
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В СФУ создадут региональный Научно-образовательный математический центр

Главная Общество
Красноярск
08:24 17 Апреля 2020
наука, вуз, университет, проект
версия для печати Ico_print

На базе Сибирского федерального университета совместно с Институтом вычислительного моделирования СО РАН будет создан региональный Научно-образовательный математический центр Восточной Сибири (НОМЦ). Главная цель создания такого центра — развитие математического образования и науки в Российской Федерации. Как сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования, всего планируется создать 4 новых НОМЦ. Для поддержки новых, а также пяти ранее созданных региональных центров, в 2020 году будет выделено 360 млн рублей.

Как рассказал директор Научно-образовательного математического центра СФУ, профессор Август Цих, основными задачами НОМЦ являются развитие и популяризация математической науки в регионах, а также подготовка кадров, в том числе привлечение школьников и их педагогов к мероприятиям центров. Особое внимание в НОМЦ уделяется подготовке специалистов и получению научных результатов высокого уровня.

«В настоящее время перед нами стоит несколько ключевых задач различных уровней. Например, в части образовательного процесса планируется создание новых образовательных модулей, подготовка участников профильных российских олимпиад и увеличение числа учащихся в физико-математической школе СФУ. Помимо этого, запланировано повышение квалификации школьных учителей и уровня математического образования в Красноярском крае в целом. В научной части работа будет направлена на развитие международных и региональных коллабораций, в частности, со странами Тихоокеанского бассейна, и, следовательно, ожидается повышение числа научных публикаций. Также нами запланировано проведение международных и всероссийских конференций, семинаров с участием студентов, аспирантов и преподавателей», — сообщил Август Цих.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

17 Апреля 2020 г.
Оформить их можно на специальном портале
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют пасмурные выходные в Красноярске

Синоптики прогнозируют пасмурные выходные в Красноярске

17 Апреля 2020 г.
Температура не поднимется выше +13 градусов
Новости Красноярска: В Красноярске предотвратили нападение подростка на школу

В Красноярске предотвратили нападение подростка на школу

16 Апреля 2020 г.
Задержанный - 2006 года рождения.
Новости Красноярска: Красноярский бизнес проверяют на ответственность

Красноярский бизнес проверяют на ответственность

16 Апреля 2020 г.
Меры безопасности принимают не все
Новости Красноярска: «Коронавирус может поджидать красноярцев в любом месте»

«Коронавирус может поджидать красноярцев в любом месте»

16 Апреля 2020 г.
Многие и не догадываются, что являются переносчиками инфекции
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС готова к пропуску весеннего паводка

Богучанская ГЭС готова к пропуску весеннего паводка

16 Апреля 2020 г.
В течение первой половины апреля уровень Богучанского водохранилища понизился
Новости компаний
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

13 Апреля 2020 г.
В краевой центр прилетели более 200 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 60 человек

В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 60 человек

16 Апреля 2020 г.
Это рекордное число заразившихся
Новости Красноярска: Глава Красноярска назначил двух заместителей

Глава Красноярска назначил двух заместителей

13 Апреля 2020 г.
Посты заняли женщины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19