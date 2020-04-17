В СФУ создадут региональный Научно-образовательный математический центр

На базе Сибирского федерального университета совместно с Институтом вычислительного моделирования СО РАН будет создан региональный Научно-образовательный математический центр Восточной Сибири (НОМЦ). Главная цель создания такого центра — развитие математического образования и науки в Российской Федерации. Как сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования, всего планируется создать 4 новых НОМЦ. Для поддержки новых, а также пяти ранее созданных региональных центров, в 2020 году будет выделено 360 млн рублей.

Как рассказал директор Научно-образовательного математического центра СФУ, профессор Август Цих, основными задачами НОМЦ являются развитие и популяризация математической науки в регионах, а также подготовка кадров, в том числе привлечение школьников и их педагогов к мероприятиям центров. Особое внимание в НОМЦ уделяется подготовке специалистов и получению научных результатов высокого уровня.

«В настоящее время перед нами стоит несколько ключевых задач различных уровней. Например, в части образовательного процесса планируется создание новых образовательных модулей, подготовка участников профильных российских олимпиад и увеличение числа учащихся в физико-математической школе СФУ. Помимо этого, запланировано повышение квалификации школьных учителей и уровня математического образования в Красноярском крае в целом. В научной части работа будет направлена на развитие международных и региональных коллабораций, в частности, со странами Тихоокеанского бассейна, и, следовательно, ожидается повышение числа научных публикаций. Также нами запланировано проведение международных и всероссийских конференций, семинаров с участием студентов, аспирантов и преподавателей», — сообщил Август Цих.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ