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Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

Главная Общество
Красноярск
09:30 17 Апреля 2020
общество, красноярск, пропуск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое правительство утвердило постановление о введении в Красноярске электронных пропусков - они станут обязательными со вторника, 21 апреля.

Оформить пропуск для выхода на улицу или поездки на работу можно через специальную интернет-платформу. Предъявлять его полицейским разрешено на смартфоне, при этом обязательно вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

«21 апреля работники функционирующих организаций краевого центра должны иметь цифровой пропуск и документ, удостоверяющий личность. Соответствующие заявки вместе с перечнем превентивных мер санитарного и организационного характера, внедренных на предприятии, работодатели направляли в администрацию Красноярска», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Со следующей недели у правоохранителей появится доступ к базе данных официально работающих во время режима самоизоляции красноярцев. По ней силовики будут сверять данные человека, нарушившего самоизоляцию.

В краевом правительстве подчеркивают, что бумажная объяснительная, которую ранее своим сотрудникам выдали работодатели, по-прежнему будет работать в качестве достаточного основания для нарушения режима самоизоляции. По мере необходимости цифровые пропуска будут внедрять и в других районах Красноярского края.

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