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Синоптики прогнозируют пасмурные выходные в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
08:30 17 Апреля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Предстоящие выходные в Красноярске будут пасмурными, но теплыми. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 17 апреля, в городе облачно с прояснениями, дождь. Порывы северо-западного ветра будут достигать 3-8 м/с, возможно усиление до 14 м/с. Воздух прогреется до +7…+9°С.

В ночь на субботу, 18 апреля, температура в краевом центре опустится до 0°С, в светлое время суток термометры покажут +13°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 19 апреля, ночью синоптики прогнозируют заморозки до -1°С, днем около +11°С, дожди прекратятся. Утром возможен гололед. 

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