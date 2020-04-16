Красноярский бизнес проверяют на ответственность

Красноярский бизнес проверяют на адекватность с точки зрения предпринимаемых мер безопасности в эпоху пандемии коронавируса. Специальные комиссии в районах города проводят рейды по работающим организациям. Сегодня такое мероприятие - по торговым точкам - прошло в Ленинском районе Красноярска.

По указу губернатора края Александра Усса, с 6 апреля в регионе расширили список предприятий, которым позволено работать в режиме вынужденной самоизоляции. Однако работодателей обязали выполнять меры «санитарного и организационного характера по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции». Перечень специальных превентивных мер незамедлительного характера утвержден и для торговых точек.

Помимо этого мэр города Сергей Еремин подписал постановление, по которому все руководители работающих компаний на территории Красноярска должны срочно сообщить о соблюдении ими мер профилактики инфекции на предприятии и предоставить данные о количестве работающих сотрудников.

По словам проверяющих, главное - чтобы было организовано соблюдение дистанции.

«Во входной зоне обязательно присутствие антисептиков, наличие перчаток, обязательная обработка поверхностей раз в два часа - это корзины, тележки. На кассах должен быть защитный экран либо индивидуальные средства защиты у продавцов. В специальном техническом журнале необходимо ежедневно указывать температуру тела персонала при приходе на работу. С проявлением острых респираторных инфекций - повышенной температуры, кашля, насморка - сотрудник не допускается к рабочему месту», - рассказала Любовь Суворова, главный специалист торгово-экономического отдела администрации района.

Первые рейды пока проходят без наказаний. Бизнесменам дают рекомендации, указывают на недочеты. И уже во время повторной проверки специальная комиссия может принять меры - отправить собственника на административную комиссию.

Руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев уверен - такие рейды обязательно усилят качество работы продуктовых торговых точек.

«Требования - элементарные. Нет никаких особых сложных или затратных мер. Главное, чтобы собственники торговых точек сами осознали важность этих мероприятий. Основное нарушение - использование обычного градусника при измерению температуры. В некоторых точках сложилось ощущение, что эта мера попросту не соблюдается. Сейчас штрафы низкие, с 19 апреля они возрастут - для юридических лиц от 30 тысяч рублей», - заявил глава района.

Сами бизнесмены, которых сегодня посетили члены комиссии, рассказали журналистам, что с понимание относятся к новым требованиям.

«Для нас это, конечно, дополнительная нагрузка. Некомфортно целый день в масках, в перчатках. Плюс мы сами волнуемся за себя. Но на кону жизни людей, поэтому безусловно мы соблюдаем все меры предосторожности», - говорит Алексей Сергеев, управляющий магазином «Калина-Малина»

«Мы не стали тянуть - с первых дней пандемии ввели превентивные меры. Проверки у нас проходят постоянно. Корзины и тележки протираем, моем ежедневно, если на кассе появляется очередь, кассиры просят соблюдать дистанцию», - сообщила Вера Кондратьева, директор одного из супермаркетов «Красный яр».

Добавим, сообщить о нарушениях или несоблюдении мер в торговых точках в Ленинском районе можно по телефону 264-16-73 или на адрес электронной почты: len@admkrsk.ru.