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«Коронавирус может поджидать красноярцев в любом месте»

Главная Общество
Красноярск
17:53 16 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев рассказал о ситуации с коронавирусом и новыми зараженными в регионе. За сутки число заболевших увеличилось на 60 человек. 

По словам главы ведомства, в крае проведено почти 30 тысяч исследований на наличие инфекции. Проверяются абсолютно все, кто имел контакт с заболевшими. Значительная часть людей подхватила коронавирус именно после взаимодействия с носителями, многие из которых даже не догадывались об инфекции (90%). Только 10% случаев были «завозными» - половина из-за рубежа, половина из Москвы и Санкт-Петербурга. 

«Опасность инфекции в том, что коронавирус любого человека может поджидать хоть где. На COVID-2019 обследуют всех прибывших из-за границы граждан, всех красноярцев с признаками ОРВИ и обязательно врачей раз в неделю», - рассказал Дмитрий Горяев. 

Сдержать рост и распространение инфекции поможет только изоляция. Необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и временно забыть про походы в гости.  

Пока по всей России идет подъем заболеваемости - регионы наблюдают за Москвой и статистикой заражений. Ежедневно число инфицированных становится больше, поэтому предсказать пик пока сложно. 

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