16 апреля
Красноярск
погода +13 °C
73.71
 
€ 80.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Богучанская ГЭС готова к пропуску весеннего паводка

Главная Общество
Красноярск
16:34 16 Апреля 2020
гэс, энергетика, вода, работа, паводки
версия для печати Ico_print

Для подготовки оборудования и сооружений Богучанской ГЭС к надежной безаварийной работе в период пропуска половодья и паводков 2020 года на станции создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Комиссия заключила соглашение с администрацией Кежемского района о порядке взаимодействия, оперативного предоставления информации и реагирования на нештатные ситуации. Создан запас материалов и оборудования, а также резерв техники для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций. Территориальные органы Росгидромета обмениваются с Богучанской ГЭС специализированной гидрометеорологической информацией. В верхнем и нижнем бьефе станции налажено круглосуточное наблюдение за прохождением воды через водосбросные сооружения; обход и осмотр сооружений ГЭС проводится ежедневно. Все работы на станции ведутся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

В течение первой половины апреля 2020 года уровень Богучанского водохранилища понизился с отметки 207,13 до 207,06 м над уровнем Балтийского моря, что соответствует требованиям Енисейского бассейнового водного управления и «Правилам использования водных ресурсов» для начала паводка. Свободный объем водохранилища превышает 1,8 кубических километров. Боковая приточность в водохранилище постепенно увеличивается: с 1 по 15 апреля она выросла с 25 до 180 кубометров в секунду, что выше показателя 2019 года на ту же дату – 35-40 кубометров в секунду. Расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составляют 2950 кубометров в секунду, что соответствует нижней границе установленного на апрель диапазона 2900-3200 кубометров в секунду.

По предварительной информации федерального учреждения «Среднесибирское управление гидрометеослужбы», паводок на реке Ангара пройдет в спокойном режиме; незначительное (на 0,8 м) превышение многолетних уровней возможны на левобережных притоках в верхнем и среднем течении реки. На этих же притоках возможно формирование ледовых заторов. Первая декада апреля на основной части южных районов Красноярского края характеризовалась аномально-теплой погодой с небольшим количеством осадков. Средняя температура воздуха составила 4-6° - выше нормы на 7-9°; в 2019 году аналогичная декада была прохладнее на 3-4°. Почва оттаяла на 10-20 см, в некоторых районах – до 45 см.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Перекрытие перекрестка для ремонта теплосети на улице Вавилова в Красноярске продлено из-за режима самоизоляции

Перекрытие перекрестка для ремонта теплосети на улице Вавилова в Красноярске продлено из-за режима самоизоляции

16 Апреля 2020 г.
Схема движения сохранится до 25 мая
Новости Красноярска: Грузовые самолеты в три раза увеличили число вылетов из Красноярска

Грузовые самолеты в три раза увеличили число вылетов из Красноярска

16 Апреля 2020 г.
Воздушная гавань подвела итоги работы за март
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 60 человек

В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 60 человек

16 Апреля 2020 г.
Это рекордное число заразившихся
Новости Красноярска: Красноярцам пообещали фонтаны к 9 Мая

Красноярцам пообещали фонтаны к 9 Мая

16 Апреля 2020 г.
Город также будет украшен к празднику
Новости Красноярска: Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

16 Апреля 2020 г.
Проект сложный
Новости Красноярска: Красноярских психологов тревожит поведение родителей во время детских онлайн-уроков

Красноярских психологов тревожит поведение родителей во время детских онлайн-уроков

16 Апреля 2020 г.
Специалисты предлагают свою помощь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

13 Апреля 2020 г.
В краевой центр прилетели более 200 человек
Новости Красноярска: Красноярец жестоко избил свою собаку в подъезде

Красноярец жестоко избил свою собаку в подъезде

13 Апреля 2020 г.
Это попало на кадры камер видеонаблюдения
Новости Красноярска: Глава Красноярска назначил двух заместителей

Глава Красноярска назначил двух заместителей

13 Апреля 2020 г.
Посты заняли женщины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19