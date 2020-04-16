Богучанская ГЭС готова к пропуску весеннего паводка

Для подготовки оборудования и сооружений Богучанской ГЭС к надежной безаварийной работе в период пропуска половодья и паводков 2020 года на станции создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Комиссия заключила соглашение с администрацией Кежемского района о порядке взаимодействия, оперативного предоставления информации и реагирования на нештатные ситуации. Создан запас материалов и оборудования, а также резерв техники для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций. Территориальные органы Росгидромета обмениваются с Богучанской ГЭС специализированной гидрометеорологической информацией. В верхнем и нижнем бьефе станции налажено круглосуточное наблюдение за прохождением воды через водосбросные сооружения; обход и осмотр сооружений ГЭС проводится ежедневно. Все работы на станции ведутся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

В течение первой половины апреля 2020 года уровень Богучанского водохранилища понизился с отметки 207,13 до 207,06 м над уровнем Балтийского моря, что соответствует требованиям Енисейского бассейнового водного управления и «Правилам использования водных ресурсов» для начала паводка. Свободный объем водохранилища превышает 1,8 кубических километров. Боковая приточность в водохранилище постепенно увеличивается: с 1 по 15 апреля она выросла с 25 до 180 кубометров в секунду, что выше показателя 2019 года на ту же дату – 35-40 кубометров в секунду. Расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составляют 2950 кубометров в секунду, что соответствует нижней границе установленного на апрель диапазона 2900-3200 кубометров в секунду.

По предварительной информации федерального учреждения «Среднесибирское управление гидрометеослужбы», паводок на реке Ангара пройдет в спокойном режиме; незначительное (на 0,8 м) превышение многолетних уровней возможны на левобережных притоках в верхнем и среднем течении реки. На этих же притоках возможно формирование ледовых заторов. Первая декада апреля на основной части южных районов Красноярского края характеризовалась аномально-теплой погодой с небольшим количеством осадков. Средняя температура воздуха составила 4-6° - выше нормы на 7-9°; в 2019 году аналогичная декада была прохладнее на 3-4°. Почва оттаяла на 10-20 см, в некоторых районах – до 45 см.