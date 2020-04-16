Перекрытие перекрестка для ремонта теплосети на улице Вавилова в Красноярске продлено из-за режима самоизоляции

На улице Вавилова в Красноярске Сибирская генерирующая компания продолжает капитальный ремонт теплотрассы около торгового центра «Атмосфера дома». Работы на теплосети идут по плану, однако в связи с ограничениями, введенными в городе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, оперативно открыть перекресток для машин не получится.

Существующая схема движения транспорта с объездом участка улицы Вавилова в районе радиорынка сохранится до 25 мая.

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Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании