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Перекрытие перекрестка для ремонта теплосети на улице Вавилова в Красноярске продлено из-за режима самоизоляции

Главная Общество
Красноярск
16:30 16 Апреля 2020
теплоснабжение, перекрытия, ремонт, энергетика
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На улице Вавилова в Красноярске Сибирская генерирующая компания продолжает капитальный ремонт теплотрассы около торгового центра «Атмосфера дома». Работы на теплосети идут по плану, однако в связи с ограничениями, введенными в городе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, оперативно открыть перекресток для машин не получится.

Существующая схема движения транспорта с объездом участка улицы Вавилова в районе радиорынка сохранится до 25 мая.

Читайте подробнее на сайте Сибирской генерирующей компании

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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