Грузовые самолеты в три раза увеличили число вылетов из Красноярска

В международном аэропорту Красноярска подвели итоги за март 2020 года. В прошлом месяце хорошие результаты показали именно грузовые перевозки.

Так, самолеты за месяц совершили 300 вылетов - это в три раза больше, чем в марте 2019 года (79).

«Всего с нового года было выполнено 3446 взлетов и посадок. Количество вылетов пассажирских бортов за март уменьшилось на 15% по отношению к марту 2019 года и составило 877», - рассказали в аэропорту.

В марте пассажиропоток на внутренних направлениях упал на 20%. Тем не менее итоги первого квартала оказались положительными (+3%), чего нельзя будет сказать про второй отрезок.

Количество пассажиров, вылетающих из Красноярска, в марте уменьшилось на 2%. Воздушная гавань обслужила 545 016 человек. Это связано с пандемией коронавируса и отменой международных рейсов.

«Сейчас для авиации — не только российской, но и мировой, — ситуация складывается неблагоприятно. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации авиаперевозчики оптимизируют полетные программы: кто-то урезает рейсы, кто-то полностью приземлил весь флот на время карантина, потому что спрос значительно упал. Тем не менее, аэропорт продолжает работу», - прокомментировал Андрей Метцлер, гендиректор международного аэропорта Красноярск.

Фото: аэропорт Красноярск