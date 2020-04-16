В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 60 человек

За последние сутки коронавирусную инфекцию подхватили 60 человек - это рекордное число заболевших за один день. Всего в крае 202 случая COVID-2019. Данные за 16 апреля обновил Роспотребнадзор.

Практически у всех новых заболевших коронавирус проходит бессимптомно - 76,6%. Признаки ОРВИ наблюдаются у 15% (9 человек), в пяти случаях выявлены внебольничные пневмонии. COVID-2019 распространился на 29 территорий Красноярского края.

Традиционно больше всего пациентов в Красноярске - за все время 146 случаев (+38 за сутки). На второе место поднялся Большемуртинский район с 9 заболевшими. В остальных муниципалитетах ситуация более стабильная - максимум по 4 заболевших.

За сутки из больниц края выписаны трое, за все время болезнь успешно вылечили 20 человек. В Минздраве отмечают, что большая часть инфицированных в регионе - женщины (64,3%).