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В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 60 человек

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Красноярск
14:46 16 Апреля 2020
общество, красноярск, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За последние сутки коронавирусную инфекцию подхватили 60 человек - это рекордное число заболевших за один день. Всего в крае 202 случая COVID-2019. Данные за 16 апреля обновил Роспотребнадзор. 

Практически у всех новых заболевших коронавирус проходит бессимптомно - 76,6%. Признаки ОРВИ наблюдаются у 15% (9 человек), в пяти случаях выявлены внебольничные пневмонии. COVID-2019 распространился на 29 территорий Красноярского края. 

Традиционно больше всего пациентов в Красноярске - за все время 146 случаев (+38 за сутки). На второе место поднялся Большемуртинский район с 9 заболевшими. В остальных муниципалитетах ситуация более стабильная - максимум по 4 заболевших. 

За сутки из больниц края выписаны трое, за все время болезнь успешно вылечили 20 человек. В Минздраве отмечают, что большая часть инфицированных в регионе - женщины (64,3%). 

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