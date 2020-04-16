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Красноярцам пообещали фонтаны к 9 Мая

Главная Общество
Красноярск
14:28 16 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В мэрии объявили о запуске фонтанов ко Дню Победы. Чиновники решили не нарушать традицию, несмотря на сложную обстановку из-за коронавируса. 

Объекты уже начали готовить к летнему сезону. 

«Сейчас специалисты убрали элементы зимней иллюминации и укрывные конструкции, приступили к прочистке элементов трубопроводов. Чуть позже на фонтаны вернут электрическое и насосное оборудование, почистят чаши и наполнят их водой», - пояснили в департаменте горхозяйства. 

В Красноярске подключат 30 фонтанов - в начале мая эксперты проведут пробный запуск водных объектов. 

Напомним, ранее мэр Красноярска Сергей Еремин выпустил указ, согласно которому все праздничные мероприятия в мае и июне отменены. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Тем не менее, власти решили не отказываться от оформления города к 9 Мая. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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