Красноярцам пообещали фонтаны к 9 Мая

В мэрии объявили о запуске фонтанов ко Дню Победы. Чиновники решили не нарушать традицию, несмотря на сложную обстановку из-за коронавируса.

Объекты уже начали готовить к летнему сезону.

«Сейчас специалисты убрали элементы зимней иллюминации и укрывные конструкции, приступили к прочистке элементов трубопроводов. Чуть позже на фонтаны вернут электрическое и насосное оборудование, почистят чаши и наполнят их водой», - пояснили в департаменте горхозяйства.

В Красноярске подключат 30 фонтанов - в начале мая эксперты проведут пробный запуск водных объектов.

Напомним, ранее мэр Красноярска Сергей Еремин выпустил указ, согласно которому все праздничные мероприятия в мае и июне отменены. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Тем не менее, власти решили не отказываться от оформления города к 9 Мая.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf