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Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

Главная Общество
Красноярск
13:36 16 Апреля 2020
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске объявлены торги на создание проекта благоустройства Манской петли - это изгиб русла реки Мана. Каждый год сотни туристов совершают непростые подъемы на склон горы у притока Енисея. Оттуда открываются необычные виды. 

Тем не менее, это место ежегодно попадает в трагичные сводки. Зимой и летом там постоянно травмируются туристы. Причиной является неустойчивый из-за погодных условий грунт и гололед на склонах. 

По словам руководителя агентства по туризму Юлии Верхушиной, в крае давно назрел вопрос благоустройства популярного места. Однако проект вызывает массу сложностей. 

«Это федеральный лесной фонд, поэтому процесс согласования и решения всех земельных вопросов вызывает дрожь любого здравомыслящего человека. Думаю. именно поэтому к этому вопросу так долго не подступались», - рассказала Верхушина. 

Проект благоустройства должны подготовить к следующей зиме. Основная цель - создать безопасный путь к Манской петле. 

Фото: dmitrienkodmitriy / Instagtam

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