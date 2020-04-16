Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

В Красноярске объявлены торги на создание проекта благоустройства Манской петли - это изгиб русла реки Мана. Каждый год сотни туристов совершают непростые подъемы на склон горы у притока Енисея. Оттуда открываются необычные виды.

Тем не менее, это место ежегодно попадает в трагичные сводки. Зимой и летом там постоянно травмируются туристы. Причиной является неустойчивый из-за погодных условий грунт и гололед на склонах.

По словам руководителя агентства по туризму Юлии Верхушиной, в крае давно назрел вопрос благоустройства популярного места. Однако проект вызывает массу сложностей.

«Это федеральный лесной фонд, поэтому процесс согласования и решения всех земельных вопросов вызывает дрожь любого здравомыслящего человека. Думаю. именно поэтому к этому вопросу так долго не подступались», - рассказала Верхушина.

Проект благоустройства должны подготовить к следующей зиме. Основная цель - создать безопасный путь к Манской петле.

Фото: dmitrienkodmitriy / Instagtam