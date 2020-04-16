Красноярских психологов тревожит поведение родителей во время детских онлайн-уроков

Красноярские психологи центра «Эго» провели опрос среди школьников, чтобы выяснить микроклимат в семьях во время домашнего обучения детей. Результаты теста встревожили специалистов.

Так, большинство подростков считают, что родители любят их за хорошие оценки в школе. Так ответили 63% опрошенных.

«Это крайне тревожная тенденция, когда семья фокусируется на отметках, а не на процессе обучения, достижениях и реальных успехах ребенка. Дистанционное обучение, которое в прямом смысле проходит на глазах у родителей, выявило новые аспекты межличностных отношений», - сказал директор центра Дмитрий Юрков.

Для родителей психологи подготовили несколько ценных советов. Во-первых, стоит поддерживать уверенность ребенка, независимо от успехов в учебе. Во-вторых, нельзя забывать о повышенной чувствительности подростков к тревожным чувствам родителей - именно поэтому стоит понять что любой материал можно подтянуть. Наконец, важно помогать детям в учебе и не фокусироваться только на оценках.

Образовательные учреждения Красноярска готовы оказать взрослым красноярцам психологическую помощь, чтобы разобраться в своих тревогах и проблемах.