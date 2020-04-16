16 апреля
Красноярск
погода +13 °C
73.71
 
€ 80.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярских психологов тревожит поведение родителей во время детских онлайн-уроков

Главная Общество
Красноярск
13:11 16 Апреля 2020
общество, красноярск, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские психологи центра «Эго» провели опрос среди школьников, чтобы выяснить микроклимат в семьях во время домашнего обучения детей. Результаты теста встревожили специалистов.

Так, большинство подростков считают, что родители любят их за хорошие оценки в школе. Так ответили 63% опрошенных. 

«Это крайне тревожная тенденция, когда семья фокусируется на отметках, а не на процессе обучения, достижениях и реальных успехах ребенка. Дистанционное обучение, которое в прямом смысле проходит на глазах у родителей, выявило новые аспекты межличностных отношений», - сказал директор центра Дмитрий Юрков. 

Для родителей психологи подготовили несколько ценных советов. Во-первых, стоит поддерживать уверенность ребенка, независимо от успехов в учебе. Во-вторых, нельзя забывать о повышенной чувствительности подростков к тревожным чувствам родителей - именно поэтому стоит понять что любой материал можно подтянуть. Наконец, важно помогать детям в учебе и не фокусироваться только на оценках. 

 

Образовательные учреждения Красноярска готовы оказать взрослым красноярцам психологическую помощь, чтобы разобраться в своих тревогах и проблемах. 

«Уточнить возможность онлайн-консультации психолога можно в общеобразовательном учреждении по месту учебы ребенка», - добавили в управлении образования. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

Манскую петлю под Красноярском обещают обезопасить для туристов

16 Апреля 2020 г.
Проект сложный
Новости Красноярска: «Фан-сектор» футбольного «Енисея» записался в волонтеры

«Фан-сектор» футбольного «Енисея» записался в волонтеры

16 Апреля 2020 г.
Парни развозят продукты и лекарства
Новости Красноярска: Красноярец едва не умер от аппендицита из-за страха к коронавирусу

Красноярец едва не умер от аппендицита из-за страха к коронавирусу

16 Апреля 2020 г.
Мужчина несколько дней не вызывал скорую помощь
Новости Красноярска: Самолеты «скучают» в аэропорту без красноярцев

Самолеты «скучают» в аэропорту без красноярцев

16 Апреля 2020 г.
Их снять местный фотограф
Новости Красноярска: Красноярск будут строже патрулировать во время самоизоляции

Красноярск будут строже патрулировать во время самоизоляции

16 Апреля 2020 г.
На помощь полицейским вышли дружинники и волонтеры
Новости Красноярска: На Енисее начался ледоход

На Енисее начался ледоход

16 Апреля 2020 г.
На две недели раньше обычного вскрылся лед на реке Мана
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

Список работающих организаций в Красноярске расширен повторно

13 Апреля 2020 г.
В него вошли более 20 видов деятельности
Новости Красноярска: Красноярец жестоко избил свою собаку в подъезде

Красноярец жестоко избил свою собаку в подъезде

13 Апреля 2020 г.
Это попало на кадры камер видеонаблюдения
Новости Красноярска: В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

14 Апреля 2020 г.
Но власти решили отказаться от автобусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19