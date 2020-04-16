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«Фан-сектор» футбольного «Енисея» записался в волонтеры

Главная Общество
Красноярск
11:58 16 Апреля 2020
волонтеры, красноярск, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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«Фан-сектор» футбольного «Енисея» записался в волонтеры. Молодые люди, активно поддерживающие клуб на трибунах, во время пандемии коронавируса отправились поддержать тех, кто находится дома на самоизоляции. Среди участников волонтерского движения - бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский. Впечатлениями он поделился у себя в Facebook.

«Иногда на самоизоляции можно и досуг разнообразить, и пользу кому-то принести. Сегодня вместе с @fansector24 доставляли продукты и медикаменты людям старшего поколения (послезавтра продолжим). Изначально не было цели как-то эту тему пиарить, но @shukhova сказала, что волонтерское движение надо по-прежнему продвигать (хотя мне казалось после #Сочи2014 уже не надо). Окей, могу сказать, что квест по помощи тем, кто сейчас не может выйти из дома, довольно несложный и доступный. Если заинтересовало - вэлкоме ту @volmedic24 , там все подробно объяснят и расскажут».

Напомним, сейчас в Красноярске действуют несколько волонтерских организаций, которые помогают жителям во время пандемии коронавируса. Они организованы на базе вузов, крупных предприятий и общественных организаций города.

 

фото: Денис Петровский

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