Красноярец едва не умер от аппендицита из-за страха к коронавирусу

Красноярец затянул с обращением в скорую помощь и едва не погиб от воспалившегося аппендицита. Мужчина долгое время не вызывал врачей, потому что боялся заразиться коронавирусом. Историю рассказал хирург Красноярской межрайонной больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Чайкин.

«У мужчины заболел живот, но он очень боялся заразиться коронавирусом, поэтому не обращался к врачам в течение четырех дней. На четвертый день вызвал скорую, его привезли к нам. Оказался аппендицит, который за четыре дня просто сгнил в животе. Сформировался гнойник величиной с кулак», - рассказал хирург.

Обычная операция, которая обычно не вызывает проблем у врачей, длилась более трех часов. Все окружающие аппендикс ткани были воспалены.

Врачи призывают горожан внимательно относиться к своему здоровью, не нарушать режим самоизоляции, но и не пренебрегать помощью медиков.