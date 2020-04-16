Красноярск будут строже патрулировать во время самоизоляции

Красноярск начнут тщательнее патрулировать во время всеобщего режима самоизоляции - на помощь полицейским пришли волонтеры, народные дружинники и студенты-медики. Главная задача - профилактика нарушений требований указа губернатора и беседа с нарушителями на тему коронавируса.

«Правоохранители и их помощники будут проводить разъяснительную работу с населением, призывая оставаться дома, соблюдать меры безопасности и, по возможности, не подвергать опасности себя и окружающих», - рассказали в ГУ МВД по краю.

Напомним, при любой причине выхода на улицу красноярцы должны иметь при себе паспорт и объяснительную записку. Скоро можно будет предъявлять электронный пропуск. Выходить из своих домов разрешено только в крайнем случае.