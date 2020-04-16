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Фонд «Вольное дело» передал соцучреждениям края 65 000 медицинских масок

Главная Общество
Красноярск
09:41 16 Апреля 2020
защита, вирус, средства, медицина, лечение, поставки
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Красноярский край получил 65 тысяч медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса. Поставку в регион дефицитных средств защиты обеспечил Фонд «Вольное дело».
 
Ранее российский промышленник Олег Дерипаска провел встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом и выразил готовность оказать региону помощь в рамках борьбы с распространением коронавируса.  В частности, обеспечить поставку медицинского оборудования и дефицитных расходных материалов, привлечение квалифицированного медицинского персонала.

Фонд «Вольное дело» передал соцучреждениям края 65 000 медицинских масок


 
В течение недели Красноярский край получил 65 тысяч масок. Из них 25 тысяч переданы краевому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Они будут распределены по больницам, поликлиникам и детским домам районов Красноярского края. Еще 15 тысяч масок переданы в красноярские социальные учреждения – ими обеспечили медицинских работников БСМП, госпиталя ветеранов ВОВ, а также персонал детских садов, в которых работают дежурные группы. Кроме этого, медицинские маски переданы органам внутренних дел и сотрудникам аэропорта «Красноярск».

Фонд «Вольное дело» передал соцучреждениям края 65 000 медицинских масок

–  Фонд «Вольное дело», основанный бизнесменом Олегом Дерипаска, оказывает непосредственную помощь краевому здравоохранению. Переданы три автомобиля скорой помощи для БСМП, а также для больниц Ачинска и Богучан. Кроме того, уже ведется строительство двух инфекционных госпиталей в Ачинске и Богучанах.  В медучреждения края и города передано 40 тысяч медицинских масок. Эта помощь очень своевременна. Сегодня во всем мире существует проблема со средствами индивидуальной защиты, и помощь от бизнеса очень важна, – прокомментировал заместитель председателя Правительства края Алексей Подкорытов.

В ближайшее время в Красноярский край поступит новая партия средств индивидуальной защиты от Фонда «Вольное дело», основанного Олегом Дерипаска.

Фонд «Вольное дело» передал соцучреждениям края 65 000 медицинских масок

Фото: Фонд «Вольное дело»
По материалам Фонда «Вольное дело»

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