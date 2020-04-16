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На Енисее начался ледоход

Главная Общество
Красноярск
10:00 16 Апреля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В этом году на две недели раньше обычного вскрылся лед на реке Мана. Ледоход уже наблюдают и жители Красноярска на Енисее. Вода в реке помутнела, но это не скажется на качестве водопроводной воды в городе, заверили в компании «КрасКом».

В Красноярске работают шесть водозаборов, которые качают воду с глубины 20-25 метров через специальные фильтры. Только на водозаборе «Гремячий лог», воду добывают с глубины 7 метров, также проводя через специальные фильтры.

«На период вскрытия рек в районе Красноярска мы усиливаем меры по обеспечению качества воды на водозаборе «Гремячий лог». Если в обычное время для расширенного исследования воды здесь отбирали пробы два раз в сутки, но в период паводка — ежечасно. Теплая весна способствовала медленному сходу снежного покрова, благодаря чему мутность енисейской воды сейчас даже ниже норматива. Так что красноярская водопроводная вода безопасна сегодня, как и всегда», - отметил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Спасатели призывают красноярцев во время ледохода соблюдать меры безопасности. В такой период запрещено находиться в воде и забираться на льдины.

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