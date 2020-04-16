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В Красноярске приостановлены выплаты компенсаций за места в частных детсадах

Главная Общество
Красноярск
09:30 16 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация Красноярска приостановила выплаты компенсаций частным детсадам за муниципальные места. Городские власти временно расторгли договоры с учреждениями, которые работали по муниципальным контрактам. Последние годы в Красноярске действовала схема, когда мэрия «выкупала» места в лицензированных частных детсадах, поэтому их могли посещать дети из общегородской очереди.

Родители при этом платили как за государственный садик, а из городского бюджета предприниматели получали компенсации до 9 тысяч рублей. Из-за пандемии коронавируса до 30 апреля в нескольких детсадах Красноярска работают только дежурные группы, поэтому власти решили пока не платить частникам, которые приостановили работу. 

«Сейчас исполнение условий контракта у нас невозможно в связи с введением ограничительных мер. Услуга не оказывается, следовательно, она не может быть оплачена. При этом частным садикам, у которых есть лицензия на образовательную деятельность разрешено открывать дежурные группы и, следовательно, исполнять условия контракта. Двустороннее соглашение со всеми частными детскими садами у нас возобновится после снятия ограничения на их деятельность», - пояснила пресс-секретарь главного управления образования администрации Красноярска Евгения Тимашева. 

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