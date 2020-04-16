В Красноярске приостановлены выплаты компенсаций за места в частных детсадах

Администрация Красноярска приостановила выплаты компенсаций частным детсадам за муниципальные места. Городские власти временно расторгли договоры с учреждениями, которые работали по муниципальным контрактам. Последние годы в Красноярске действовала схема, когда мэрия «выкупала» места в лицензированных частных детсадах, поэтому их могли посещать дети из общегородской очереди.

Родители при этом платили как за государственный садик, а из городского бюджета предприниматели получали компенсации до 9 тысяч рублей. Из-за пандемии коронавируса до 30 апреля в нескольких детсадах Красноярска работают только дежурные группы, поэтому власти решили пока не платить частникам, которые приостановили работу.