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В Красноярске придумали концепцию преображения Театральной площади

Главная Общество
Красноярск
09:00 16 Апреля 2020
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске подвели итоги конкурса на лучшую концепцию развития Театральной площади. С февраля архитекторы представляли свои идеи преображения городского пространства. Власти ставили задачу: сделать площадь просторнее, увеличить количество парковочных мест, а главное – обеспечить пешеходную связь площади и левобережной набережной.

«В концепциях предлагалось разместить новый корпус Краеведческого музея на противоположной стороне от Коммунального моста, что обеспечит связь музея с Театральной площадью. В одной из работ рассматривался перенос фонтана «Реки Сибири» на террасы левобережной набережной. Конкурсанты отметили возможность исключения движения автомобилей в створе ул. Бограда и ул. Урицкого. А создание второго пешеходного моста через ул. Вейнбаума в створе ул. Бограда по аналогии с ул. Урицкого, по их мнению, обеспечит беспрепятственное пространство и пешеходные зоны», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жюри признало лучшим проект ООО «КПМ А-2», на втором месте ООО «ПСК «ПроекСтройСервис», третье место у ООО «Стимэкс-Дизайн». В итоговый проект развития Театральной площади архитекторы объединят лучшие идеи участников.

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