В разгар режима самоизоляции в Красноярске будет ветрено

Спасатели предупредили об усилении ветра в Красноярске. В четверг, 16 апреля, порывы западного ветра могут достигать 15 м/с, по центральным районам ожидается до 18 м/с. В Красноярске синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +10…+12°С.

С этой недели в Красноярске действует особый противопожарный режим - в городе запрещено разводить костры, жечь траву и мусор.

«За нарушение этих и других требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание в виде штрафов. В условиях особого противопожарного режима размеры штрафов составляют для граждан в размере от 2 000 до 4 000, для должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Спасатели напоминают, что во время сильного ветра нужно держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов и деревьев.