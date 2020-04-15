Красноярцев готовят к электронным пропускам

В министерстве цифрового развития Красноярского края рассказали, как будет проходить переход к электронным пропускам. Для этого в регионе разработают специальный сайт - его запуск состоится в 20-х числах апреля. Но и со старыми объяснительными записками тоже разрешено выходить на улицу - такой удобный формат никто отменять не собирается. Таким образом, красноярцам предоставят выбор - электронный или рукописный пропуск.

«Если гражданину неудобно оформлять электронный пропуск, то он может написать объяснительную на бумаге. В тестовом режиме система начнет работать на следующей неделе в городе Красноярске», - объяснили в министерстве.

Пропуск необходим при выходе на улицу. Причины могут быть разными - выезд на работу, в медицинское учреждение или на дачу, помощь нуждающимся родственникам, прогулка около дома, поход в магазин или аптеку и так далее.

Цифровой пропуск удобен для молодого поколения - он представляет собой код, который позволяет идентифицировать его владельца.

«Пользователь может выбрать один из двух вариантов получения разрешения (СМС или QR-код). После обработки запроса в случае положительного решения в зависимости от того, какой способ разрешения человек выбрал, жителю придет или СМС-сообщение на телефон, или на экране появится QR-код, который нужно будет сохранить, сфотографировать. Важно, что при выходе из дома помимо такого электронного разрешения необходимо с собой иметь паспорт», - объяснили в министерстве принцип работы.

Пропуск нужно предъявить полицейскому, сотруднику Росгвардии или ФСБ. Его будут выдавать два раза в сутки.