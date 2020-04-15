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В крае увеличилось число тяжело больных COVID-19 пациентов

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Красноярск
17:00 15 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двое находятся в БСМП, еще два человека - в краевой больнице. Об этом журналистам рассказали в региональном Минздраве. 

Все пациенты в «зоне риска» — пожилые и с различными хроническими заболеваниями. В ведомстве не исключают, что число зараженных на ИВЛ может расти. По данным краевого Роспотребнадзора, доля людей с COVID-19 старше 65 лет - 26,5%. 

Восемь пациентов сегодня проходят лечение на дому - у них легкая форма инфекции, болезнь протекает почти бессимптомно. Ранее говорилось о четверых таких зараженных, но сегодня к ним добавились красноярцы и жители районов. 

Напомним, 15 апреля специалисты выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. 

 

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