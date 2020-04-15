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Красноярским магазинам пригрозили жесткими мерами за отказ от санитарных норм

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Красноярск
16:10 15 Апреля 2020
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Торговым точкам и организациям, которым разрешили работать во время режима самоизоляции, пригрозили жесткими мерами, если те будут игнорировать предписание краевого правительство о соблюдении санитарных норм. Как оказалось, далеко не все бизнесмены работают по новым правилам в период пандемии, подвергая опасности и своих работников, и клиентов. Такое заявление на заседании оперштаба сделал губернатор региона Александр Усс. 

Глава края поручил министерству сельского хозяйства и торговли провести среди руководителей торговых организаций разъяснительную работу. 

«Если же и после этого в ходе проверок будут выявлены магазины, которые продолжат игнорировать прописанные в постановлении правительства требования по защите от коронавирусной инфекции, в их отношении будут предприниматься более жесткие меры», – сказал губернатор. 

Какие именно, он не уточнил. Вероятно, речь идет о штрафных санкциях или о полном закрытии торговой точки на период самоизоляции. 

Напомним, в Красноярском крае внутри торговых объектов должны быть смонтированы специальные прозрачные экраны, разделяющие кассиров и покупателей. На полу обязательна разметка с расстоянием не менее 1,5 метров. Кроме того, у посетителей должна быть возможность воспользоваться средствами для дезинфекции рук и одноразовыми перчатками. 

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