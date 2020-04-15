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Фонд «Вольное Дело» направил 250 тысяч медицинских масок в города Урала и Сибири

Главная Общество
Красноярск
15:28 15 Апреля 2020
благотворительность, помощь, вирус, медицина
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«Фонд «Вольное дело» передал в регионы Урала и Сибири 250 тысяч медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Их получат медицинские и социальные учреждения, которые нуждаются в них больше всего. Это очередная инициатива фонда в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Средства индивидуальной защиты поступят в Красноярский край, Хакасию, Иркутскую, Свердловскую и Кемеровскую области. Их получат более 20 городов, в том числе Иркутск, Красноярск, Ачинск, Саяногорск, Братск, Ангарск и Новокузнецк. Они будут распределены между медицинскими учреждениями, домами престарелых, детскими домами и другими социальными учреждениями.

В Дивногорск Фонд направил 4 тысячи защитных медицинских масок: 2 тысячи городской администрации для дальнейшего распределения по учреждениям и 2 тысячи в Центр социальной помощи семье и детям «Дивногорский».

Фонд «Вольное Дело» направил 250 тысяч медицинских масок в города Урала и Сибири

Ранее фонд «Вольное Дело» передал 12 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Красноярского края, республики Хакасия, Иркутской, Свердловской и Кемеровской областей. Машины произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году, обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в удаленных районах.

Совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова фонд запустил платформу для дистанционного консультирования врачей. Сайт «ПРО ИВЛ» позволяет практикующим врачам изучить передовые методы лечения вирусной пневмонии и получить индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны.

Фонд также запустил серию образовательных видеоинтервью «Что нужно знать о COVID-19», в которых врачи и ученые делятся достоверной информацией о новом коронавирусе и отвечают на вопросы, которые интересуют сейчас каждого: как возник новый вирус, кто рискует заболеть коронавирусной инфекцией, как пользоваться средствами индивидуальной защиты и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы защитить себя и своих близких.

Фонд «Вольное Дело» направил 250 тысяч медицинских масок в города Урала и Сибири

Фото: «Фонд «Вольное дело» 
По материалам «Фонда «Вольное дело» 

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